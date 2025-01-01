Алёна Бронникова Менеджеры по продажам и водители вошли в число самых дорогих вакансий Прикамья В апреле 10% вакансий предлагали зарплаты от 160 тысяч рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В апреле самыми высокооплачиваемыми вакансиями в Прикамье стали менеджеры по продаже (10% предложений о работе от общего числа), водители (8%), токари и фрезеровщики (8%) и сварщики (5%). Согласно данным портала по поиску работы hh.ru, работодатели в этом месяце открыли более 19,3 тыс. вакансий в регионе, 10% из них — с зарплатами от 160 тыс. руб.

Топ-10 самых высокооплачиваемых предложений о работе возглавил "менеджер по продажам транспортных услуг". Соискателям на эту должность предлагают до 250 тыс. руб. в месяц.

Второе место заняла вакансия для вахтовой работы ведущим инженером по охране окружающей среды — экологом в п. Диксон — от 230 до 245 тыс. руб. в месяц. На третьем месте оказался руководитель направления продаж порошковых покрытий с зарплатой от 200 тыс. руб. в месяц, до вычета налогов.

Также в топ вошли директор по логистике и складскому хозяйству (зарплата до 200 тыс. руб. до вычета налогов), водитель с категорией Е (от 180 до 240 тыс. руб. до вычета налогов), монтажник ЖБК (от 180 до 230 тыс. руб. до вычета налогов), помощник на доставку лёгких/небольших заказов/посылок (от 162,5 до 184,5 тыс. руб.), установщик межкомнатных дверей (от 160 до 200 тыс. руб.), начальник цеха в металлургии (от 150 тыс. руб.) и сварщик (от 130 до 160 тыс. руб.).

Ранее сообщалось, что в Пермском крае доля вахтовых вакансий составила 8%, что превышает средний уровень по стране (6%). Наиболее востребованными оказались водители, машинисты и разнорабочие.

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