Медианная зарплата вахтовиков из Прикамья превысила 155 тысяч рублей Поделиться Твитнуть

В России 27 апреля отмечается День вахтовика. К этой дате hh.ru проанализировал спрос на вахтовых работников в различных регионах страны в первом квартале 2025 года, а также предложенные им зарплаты.

В Пермском крае доля вахтовых вакансий составила 8%, что немного выше среднего по стране (6%). Лидерами же по вахтовой занятости в России стали Забайкальский край и Магаданская область (по 33%).

Наиболее востребованными вахтовыми специалистами являются водители (14%), машинисты (10%), разнорабочие (8%), слесари и сантехники (5%), а также токари, фрезеровщики, шлифовщики, сварщики и электромонтажники (4%). Вахтовая занятость также распространяется на такие необычные профессии, как event-менеджеры, оценщики, агенты по недвижимости, видеооператоры, видеомонтажёры и промоутеры.

В Пермском крае 4% соискателей готовы рассмотреть вахтовые вакансии (в среднем по России 3% рассматривали подобные варианты в первом квартале 2025 года).

В первом квартале 2025 года медианная зарплата, предлагаемая в вахтовых вакансиях по всей России, достигла 154,5 тыс. руб. Это вдвое больше, чем среднее предложение на рынке труда, которое составляет 74 тыс. руб. Самые привлекательные зарплаты работодатели готовы выплачивать вахтовым работникам в Магаданской области (в среднем 188 тыс. руб.). Самые низкие стартовые предложения зафиксированы в Карачаево-Черкесской Республике, где вахтовикам предлагают от 108 тыс. руб. В Пермском крае предлагаемая зарплата немного превышает средний показатель по стране, составляя 155,5 тыс. руб.

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