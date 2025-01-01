«Пермские медведи» проиграли астраханскому «Динамо» Итог встречи – 28:31 Поделиться Твитнуть

ГК «Пермские медведи»

Гандболисты «Пермских медведей» 3 мая встретились в домашнем матче за 5-8 места российской гандбольной Суперлиги с астраханским «Динамо». Упорное противостояние завершилось победой гостей — 28:31.

После равной игры в первом тайме гости вырвались вперёд во втором, и «берлоге» не удалось их догнать. По итогам двух встреч «Динамо Астрахань» одержало победу с разницей всего в один мяч.

Как писал ранее «Новый компаньон», «Пермским медведям» в сезоне 2024/25 в полуфинал чемпионата России по гандболу среди мужских команд пройти не удалось. В четвертьфинальном раунде «берлога» уступила ЦСКА с минимальной разницей в счёте — 36:35. Основное время игры завершилось вничью — 32:32, победитель определился в серии пенальти.

В дальнейшем «Пермские медведи» поборются за седьмое-восьмое места в сезоне.

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