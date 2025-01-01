В четвертьфинале Суперлиги «Пермские медведи» уступили на выезде

Исход игры решила серия послематчевых пенальти

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Пермские медведи ЦСКА гандбол

  ГК «Пермские медведи»

Ответный матч четвертьфинального раунда чемпионата России по гандболу между «Пермскими медведями» и ЦСКА прошёл в Москве 20 апреля. Вырваться в полуфинал пермякам на этот раз не удалось, игра завершилась с минимальной разницей в счёте — 36:35.

Первый тайм закончился в пользу пермяков — 15:17. Однако хозяева паркета сравняли счёт, и основное время игры, как и 12 апреля, завершилось вничью — 32:32. Победитель должен был определиться в серии пенальти. Здесь удача оказалась на стороне москвичей, забивших четыре гола в ворота «берлоги».

Напомним, первая встреча «Пермских медведей» и ЦСКА в четвертьфинале завершилась счётом 25:25. Пермяки в дальнейшем продолжат борьбу за пятое место в Суперлиге. При этом в прошлом году они заняли четвёртое место в чемпионате, а в 2023-м — второе.

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