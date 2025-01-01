В Пермском крае на сплав в первые майские выходные зарегистрировались 55 тургрупп Всего зарегистрировано 58 групп туристов Поделиться Твитнуть

Алёна Бронникова

На сплавы по рекам Пермского края в первые майские праздники зарегистрировались 55 туристических групп. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье» со ссылкой на краевое МЧС. Всего в выходные с 1 по 4 мая зарегистрировались 58 тургрупп, которые отправились в походы.

Как сообщили в ведомстве, самыми популярными реками для сплавов в регионе являются Койва, Усьва, Чусовая, Вижай и Вильва, две последние из них проходимы только в период весеннего половодья.

При этом регистрацию в МЧС проходят далеко не все группы. Законодательством не установлены меры ответственности за непрохождение регистрации.

Как сообщалось ранее, в Пермском крае стоимость речных сплавов в период майских праздников выросла в этом году на 40-45% и более. Трёхдневный маршрут по Усьве, предлагаемый известными пермскими туроператорами, обойдётся туристам в 10-12 тыс. руб. Четырёхдневный маршрут по Койве и Чусовой оценивается в 11-14 тыс. руб. Четырёхдневный сплав по Вижаю — от 12 тыс. руб. на человека.

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