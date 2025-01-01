Майские сплавы в Прикамье подорожали на 40% Это обусловлено общим ростом затрат Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

В Пермском крае стоимость речных сплавов в период майских праздников продемонстрировала рост на 40-45% и более по сравнению с 2024 годом. Анализ текущих цен в сравнении с прошлогодними был проведён порталом «В курсе.ру», который обратился за комментариями к экспертам отрасли.

Например, популярный трёхдневный маршрут «Майская Усьва» (от Усьвы до Мыса), предлагаемый известными пермскими туроператорами, в «Солане» обойдётся в 10 500 руб. с человека. В прошлом году аналогичный тур стоил 7200 руб., что свидетельствует о повышении на 45,8%. «Территория ветра» предлагает этот сплав за 11 350 руб., а «Золотой компас» — за 11 950 руб.

Четырёхдневный весенний сплав по Койве и Чусовой в текущем году оценивается в 11-14 тыс. руб., что также превышает прошлогодний уровень на 40-45%. Четырёхдневный сплав по реке Вижай обойдётся в сумму от 12 тыс. руб. на человека.

По словам организатора сплавов и опытного туриста Павла Литвинова, подорожание обусловлено общим ростом затрат, особенно на трансфер туристов: обслуживание и заправка транспорта требуют значительных средств.

Изменения в налоговом законодательстве в сфере туризма привели к увеличению налоговой нагрузки. Кроме того, сертификация гидов, ставшая обязательной, тоже влияет на конечную цену. Общий уровень инфляции, необходимость выплаты зарплат гидам и обновления снаряжения тоже играют свою роль.

Путешественники отмечают, что многие, увидев возросшие цены, отказываются от традиционных майских сплавов и ищут альтернативные способы проведения выходных. Любители сплавов с опытом пытаются организовать самостоятельные походы для себя и друзей, чтобы сэкономить средства.

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