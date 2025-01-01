В Пермского края мост через Косьву прошёл гарантийную проверку Поделиться Твитнуть

Правительство Пермского края

Восстановленный мост через реку Косьва, расположенный в Губахинском городском округе Пермского края, выдержал гарантийную инспекцию. Комиссия, состоящая из представителей краевого Министерства транспорта, ФКУ Упрдор «Прикамье» и администрации Губахинского округа, оценила состояние конструкции спустя почти год после завершения реставрации. В ходе проверки были зафиксированы небольшие недочёты, которые подрядчик обязуется устранить в ближайшее время в рамках гарантийных обязательств. Об этом сообщили в Минтрансе региона.

Капитальный ремонт моста через Косьву улучшил транспортную доступность для жителей и гостей Губахи. Этот мост, возведённый в 1957 году, долгое время являлся единственным путём, соединяющим Верхнюю и Новую Губаху. Даже после появления альтернативных маршрутов, он остается востребованным из-за расположения вблизи дачных участков и популярных туристических мест, таких как подвесной мост, Ладейная гора, декорации к фильму «Сердце Пармы», гора Сапог и Верхняя Губаха.

В ходе ремонтных работ, выполненных АО «Уралмостострой», было заменено асфальтобетонное покрытие, восстановлены деформационные швы, уложена гидроизоляция, обустроена новая дорожная одежда и тротуары, установлены новые ограждения.

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