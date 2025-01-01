Майские праздники 24% пермяков проведут на работе
Ещё 11% планируют подработку
Компания hh.ru провела опрос среди жителей Прикамья, чтобы выяснить их планы на майские праздники.
Выяснилось что четверть опрошенных жителей Пермского края намерены просто отдохнуть, наслаждаясь свободным временем с семьей и друзьями или путешествуя. Однако не все собираются бездельничать: 24% будут заняты на основной работе, а 11% планируют подработку. Кроме того, 20% уделят время своим увлечениям, на которые обычно не хватает времени в будние дни, 13% займутся садово-огородными работами, и столько же — учёбой. Ремонтные работы (7%) и другие занятия также нашли своих сторонников, но в меньшем количестве.
Примечательно, что лишь 10% участников опроса планируют увеличить продолжительность майских праздников, взяв отпуск или отгулы: 4% отдыхают с 28 по 30 апреля, 4% оформили выходные на период с 5 по 7 мая, а 2% присоединили к майским каникулам оба этих периода. Как правило, более продолжительный отдых в мае планируют руководители высшего и среднего звена (21%). В то же время, подавляющее большинство респондентов, а именно 91%, не планируют продлевать свои выходные. Таким образом, для многих жителей Пермского края стандартных праздничных дней вполне достаточно для отдыха без необходимости брать дополнительные выходные.
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