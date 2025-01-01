Из-за дожей и ветра в Прикамье вырос риск возникновения аварий на системах ЖКХ Поделиться Твитнуть

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Согласно информации, предоставленной Пермским ЦГМС, 3 мая в Прикамье местами по региону прогнозируются интенсивные дожди, а в отдельных районах возможны грозы. Ожидается усиление ветра, порывы которого могут достигать 18 метров в секунду. В связи с неблагоприятными погодными явлениями возрастает вероятность обрывов линий электропередачи, возникновения аварий в системах жилищно-коммунального хозяйства, затруднений на дорогах и увеличения количества дорожно-транспортных происшествий.

Главное управление МЧС России по Пермскому краю настоятельно рекомендует не приближаться к ЛЭП, а в случае аварий на электросетях — немедленно обесточить все электроприборы и строго соблюдать правила пожарной безопасности.

Водителей просят придерживаться безопасного скоростного режима и соблюдать дистанцию, избегать резких маневров и торможений. Пешеходам — проявлять повышенную осторожность при переходе проезжей части.

Во время грозы рекомендуется отказаться от прогулок и поездок, найти укрытие в помещении. Отключить электроприборы от сети, закрыть окна. На улице не укрываться под высокими деревьями.

Синоптики уточнили, что вероятность гроз вечером 3 мая высока в южной части края. Ожидаемое количество осадков на большей части территории — 10-15 мм, местами по северным и северо-западным районам — 20 мм и более. Температура воздуха днем +7…+12˚, на севере местами до +5˚. В ночь на 4 мая ожидается прояснение и похолодание до 0…+3˚.

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