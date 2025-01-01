В рамках проекта «Победа. Память. Время» в Перми открылась выставка «Почва» Она будет работать до 29 июня Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

В Перми начала работу выставка под названием «Почва», ставшая отправной точкой для масштабного проекта Пермской Арт-резиденции «Победа. Память. Время.» (0+). Об этом сообщили в администрации Перми.

Название экспозиции обладает богатым смысловым наполнением. Оно может восприниматься и как синоним слова «земля», и как обозначение среды, , в которой «берут свои корни». Художественный руководитель резиденции Юрий Лапшин вырос на Орловщине, пережив войну в детстве. Его становление как художника также связано с орловской землей — он окончил художественно-графический факультет Орловского государственного педагогического института. Поэтому приглашение орловских художников к участию в выставке выглядит вполне логичным. Отдельная часть экспозиции «Почва» посвящена пермским художникам, коллегам Лапшина.

«Готовя эту выставку я твердо знал, что мне необходимо «вернуться» в освобождённый Орёл. А вокруг развалины родного города, обезображенные дома, искорёженные улицы, взорванные мосты. Но в то же время на с трудом узнаваемом перекрёстке открыт кукольный театр, хотя только совсем недавно отгремел первый победный салют, в честь освобождения Орла и Белгорода», — рассказывает Юрий Лапшин, художник и куратор выставки.

Выставка «Почва» открыта для посещения до 29 июня в Пермской Арт-резиденции по адресу: ул. Монастырская, 95а.

В преддверии празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне Пермская Арт-резиденция запускает крупный проект «Победа. Память. Время.». Через призму искусства авторы проекта стремятся осмыслить исторический путь страны и её народа за последние восемь десятилетий.

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