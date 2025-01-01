Жителей Перми попросили выбрать новые названия для остановок Поделиться Твитнуть

В Перми началось голосование по выбору новых наименований для остановочных пунктов городского транспорта.

В частности, остановка «Кинотеатр «Темп»» на ул. Маяковского в Дзержинском районе нуждается в новом названии. Причина замены — старое наименование потеряло свою актуальность. Жители Перми могут принять участие в онлайн-опросе и выбрать наиболее подходящий вариант. Предложены следующие альтернативы: «Улица Красина», «Улица Ударника», «Библиотека № 11». Участники могут отметить несколько понравившихся вариантов или внести собственное предложение.

В Мотовилихинском районе планируется изменить название остановки «По требованию (улица Целинная)», расположенной на улице с аналогичным названием. Цель — убрать слова «по требованию». Пермякам предлагается выбрать один или несколько вариантов из списка: «Лазурный», «Улица 1-я Новгородская», «Кузнецкий». Также предусмотрена возможность предложить свой вариант названия.

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