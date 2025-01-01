В Прикамье простились с двумя участникам СВО из Кизела Юрия Герлица и Игоря Громазина похоронили в конце апреля Поделиться Твитнуть

Фото: администрация Кизеловского округа

На этой неделе, 30 апреля, во Дворце культуры Кизела состоялось прощание сразу с двумя участниками СВО — Юрием Герлицем 1980 г.р. и Игорем Громазиным 1981 г.р. Оба они погибли во время проведения спецоперации на территории Украины.

Обстоятельства их гибели местные власти не уточнили.

В администрации Кизеловского муниципального округа выразили соболезнования родным и близких участников СВО, погибших при исполнении обязанностей военной службы.

Как ранее писал «Новый компаньон», на СВО погиб житель Пешнигорта 20-летний Константин Четин, которого мобилизовали в 2022 году из Елани. Он погиб 5 февраля этого года, а похоронили молодого человека в марте, на малой родине.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.