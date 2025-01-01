В Прикамье простились с двумя участникам СВО из Кизела
Юрия Герлица и Игоря Громазина похоронили в конце апреля
На этой неделе, 30 апреля, во Дворце культуры Кизела состоялось прощание сразу с двумя участниками СВО — Юрием Герлицем 1980 г.р. и Игорем Громазиным 1981 г.р. Оба они погибли во время проведения спецоперации на территории Украины.
Обстоятельства их гибели местные власти не уточнили.
В администрации Кизеловского муниципального округа выразили соболезнования родным и близких участников СВО, погибших при исполнении обязанностей военной службы.
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