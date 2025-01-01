В Пермском крае синоптики прогнозируют значительный приток воды в реках Интенсивное весеннее половодье ожидается в мае Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным ГИС-центра Пермского университета, обильные дожди на востоке Прикамья будут способствовать интенсивному таянию снега. В связи с этим ожидается заметное увеличение притока воды в реки по всей территории региона, в том числе и на юге за счёт таяния снега, который выпал 28-29 апреля.

В Пермском крае температура воздуха будет выше нормы на 2-3˚С.

Сейчас значительный подъём уровня воды отмечается на реке Бабка в Кукуштане. Это связано с таянием большого количества снега, выпавшего на Тулвинской возвышенности 28-29 апреля. На других реках юга и востока края пока такого нет.

В первой половине мая избыток осадков придёт с циклоном над Средним и Северным Уралом, а количество осадков за первую декаду месяца может превысить норму в 1,5-2 раза (20-40 мм).

Как ранее сообщал «Новый компаньон», по состоянию на конец апреля в Пермском крае был затоплен один низководный мост в с. Моховое, 11 приусадебных участков в Александровске и 32 приусадебных участка в Чусовом. При этом, как отмечали в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю, ситуация находится на контроле.

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