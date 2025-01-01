Паводковая обстановка в Прикамье находится на особом контроле МЧС Затоплены приусадебные участки в Александровске и Чусовом Поделиться Твитнуть

Фото: ГУ МЧС России по Пермскому краю

В Пермском крае затоплен один низководный мост в с. Моховое, 11 приусадебных участков в Александровске и 32 приусадебных участка в Чусовом.

«Ситуация находится на контроле, сотрудники МЧС России продолжают мониторинг обстановки», — рассказал начальник центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Пермскому краю Александр Черемных.

В ведомстве отмечают, что паводковая обстановка развивается в соответствии с предполагавшимися сценариями. Подъём уровней воды ожидается на севере и северо-востоке Прикамья, поскольку в этих территориях половодье входит в пиковую фазу.

Фото: ГУ МЧС России по Пермскому краю

Особое внимание будет уделено Гайнскому муниципальному округу. В ближайшие дни там ожидается поднятие уровня воды. В центре и на юге региона пики половодья были пройдены, поэтому ухудшение гидрологической обстановки не прогнозируется. Однако в связи с прохождением по территории Пермского края циклона и выпадения обильных осадков возможны краткосрочные, локальные подтопления территорий.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.