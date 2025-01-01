Почётным гражданином Перми стал 100-летний Виктор Кривашов Ветеран Великой Отечественной войны в этом году отметил юбилей Поделиться Твитнуть

Фото: ТГ-канал Дмитрия Махонина

Титул почётного гражданина присвоили 100-летнему ветерану Великой Отечественной войны Виктору Кривашову. Об этом сообщает ТК ВЕТТА со ссылкой на губернатора Пермского края Дмитрия Махонина.

Награду ветерану вручили на заседании оргкомитета «Победа».

Несмотря на свои 100 лет, ветеран каждый день бегает, а во время непогода — занимается дома на тренажёре. Все домашние дела он делает сам и даже помогает зятю. Кроме этого, активно участвует в жизни краевой столицы.

Виктор Кривашов родился феврале 1925 года, а когда ему было всего 17 лет отправился на фронт, где служил артиллеристом-наводчиком. Мужчина участвовал в сражениях на Дальнем Востоке, дошёл до Харбина в Китае. У ветерана есть орден «Отечественной войны II степени», медали «За отвагу» и «За победу над Японией», а также множество других наград.

Напомним, в начале марта этого года глава Перми Эдуард Соснин внёс в гордуму предложение присвоить звание «Почётный гражданин города Перми» 35 участникам Великой Отечественной войны, Виктор Кривашов был одним из этого списка. В проекте решения говорилось, что звание будет присвоено за героизм и самоотверженность, проявленные в ходе сражений, и в ознаменование 80-й годовщины Великой Победы. Ветеранам — почётным гражданам также будут произведены денежные выплаты в соответствии с положением о звании. Позже это решение утвердили депутаты гордумы.

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