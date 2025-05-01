Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Завершён приём заявок на премию Пермского края в сфере культуры и искусства за 2024 год В конкурсе участвует 59 номинантов Поделиться Твитнуть

Илья Радченко

Завершился приём заявок на премию Пермского края в сфере культуры и искусства по итогам 2024 года.

Как сообщает Министерство культуры Пермского края, на конкурс поступило 59 заявок. Это немного меньше, чем год назад: по итогам 2023 года было 64 номинанта на премию.

Соискание на премию проводится в 10 номинациях:

— литература,

— театр,

— музыка,

— изобразительное искусство,

— кино,

— инклюзивный проект в различных видах искусства и творчества для лиц с ограниченными возможностями здоровья и (или) с их участием,

— сохранение и пропаганда культурного наследия Пермского края,

— проект (в том числе мультижанровый) в различных видах искусства и творчества,

— детский и (или) молодежный проект в различных видах искусства и творчества, в том числе для детей (молодежи) и (или) с участием детей (молодежи),

— «Честь и достоинство» (личный вклад в сохранение и развитие культуры и искусства Пермского края).

Все присланные заявки поступят на рассмотрение экспертного совета: проекты будут оцениваться по уровню исполнения, художественной выразительности и общественной значимости.

После того, как будут выставлены экспертные оценки, комиссия при Законодательном собрании Пермского края определит 10 лауреатов.

Торжественная церемония награждения, по традиции, пройдёт в декабре. Лауреаты получат почётный знак, диплом и денежную премию.

Ежегодная премия в сфере культуры появилась в Пермской области в 1995 году. Как сказано в региональном законе, премии «ежегодно присуждаются профессиональным и самодеятельным, а также научным коллективам, отдельным авторам и исполнителям за наиболее талантливые, отличающиеся новизной и оригинальностью произведения, работы и проекты, получившие общественное и профессиональное признание и являющиеся значительным вкладом в культурное наследие края и страны в целом».

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.