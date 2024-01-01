Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Политика культуры и развития Вручены премии Пермского края в сфере культуры за 2023 год Поделиться Твитнуть

Илья Радченко

Церемония вручения премий Пермского края в сфере культуры прошла 6 декабря в малом зале Пермского театра юного зрителя. Многие из гостей впервые были в этом новом творческом пространстве и смогли по достоинству оценить его стильное решение, функциональность и гостеприимство, а заодно воочию убедиться, что культурная политика в регионе приносит ощутимые плоды.

Год назад аналогичная церемония состоялась в только что отремонтированном Большом зале филармонии, так что подобную практику можно признать уже традицией. Есть повод помечтать, чтобы вручение премии каждый раз проходило в новых культурных пространствах!

Ежегодная премия по культуре — тоже составная часть политики Министерства культуры Пермского края. Насколько важна для руководства региона сфера культуры, говорит присутствие на церемонии главы Прикамья.

Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края:

— Творческие итоги года — это долгожданное и радостное событие. За 2023 год поступило более чем в 1,5 раза больше заявок, чем за 2022-й. Это показатель того, что в Пермском крае много талантливых и творческих людей. Вы продолжаете сильные культурные традиции края, на их основе создаёте современные проекты и произведения искусства. И — самое ценное — вкладываете душу в свои работы. Огромное спасибо вам за это! Желаю вам вдохновения и новых идей.

Премия вручалась по итогам 2023 года. На рассмотрение экспертов поступило 64 заявки, почти вдвое больше, чем год назад, когда из было 38.

В номинации «Литература» лауреатом стал журналист и писатель Сергей Тупицын за исторический роман «Золотой брегет императора. Хроника русской смуты» (16+). Основная сюжетная линия книги связана с трагической судьбой последнего прямого наследника российского престола — великого князя Михаила Романова, завершившего свой жизненный путь в окрестностях Перми. Издание книги, поддержанное Министерством культуры Пермского края, было приурочено к юбилею Перми.

В номинации «Театр» лауреатом стал авторский коллектив Коми-Пермяцкого драматического театра им. М. Горького: Дарья Левингер, режиссёр-постановщик, Никита Запаскин, художник, и актриса Анастасия Утробина — за спектакль «Кукуй, кукушечка!» (12+). Это музыкальный документальный спектакль на коми-пермяцком языке, рассказывающий о знаменитом фольклорном ансамбле «Кукушка» из одноимённой деревни. Ансамблю уже более 45 лет; если в Удмуртии есть «Бурановские бабушки», то в Пермском крае — кукушкинские бабушки, не менее легендарные. Эти бабушки — живое, трепетное наследие. «Кукуй, кукушечка!» — это магический реализм, архаическая полуязыческая гармония, сказка о реальной жизни.

Спектакль получил множество фестивальных наград и вошёл в лонг-лист Национальной театральной премии «Золотая маска».

В номинации «Музыка» премия присуждена творческому коллективу: художественному руководителю, директору Пермского музыкального колледжа Анне Жаровой, музыкальному руководителю и дирижёру Татьяне Ивановой, композитору Игорю Машукову и режиссёру-постановщику Константину Яковлеву — за постановку камерной оперы Игоря Машукова «Танго с коровами» (12+) на стихи Василия Каменского.

Илья Радченко

Игорь Машуков известен музыкальными произведениями на пермские темы. В своей новой опере композитор постарался передать в музыке «футуристический» характер творчества Каменского и «геометрию» его «железобетонных поэм». В мелодическом отношении это интересный микс авангарда и цитат, а в определённый момент звучит настоящее танго, причём не какое-то известное, а авторское, машуковское.

В номинации «Изобразительное искусство» комиссия утвердила на премию кандидатуру художника Виктора Кузина за персональную выставку «Поэзия акварели» (0+). Это уникальный случай: художника, увы, уже нет в живых, Виктор Фёдорович ушёл в возрасте 98 лет. Премию для наследников художника получала директор галереи «Марис-Арт» Татьяна Пермякова — именно она год назад организовала выставку, и она же номинировала Кузина на премию. Виктор Кузин умел показать Пермь настоящую и прекрасную одновременно, не приукрашивал город, а проявлял его внутреннюю поэтичность.

В номинации «Кино» премию получил авторский коллектив в составе сценариста Елены Филимоновых, режиссёра Алексея Романова, композитора Марка Либерзона и актёра Александра Смирнова за киноальманах «Молотов коктейль» (12+). Это не документальное кино и не художественное, а то, что в телевизионной практике называется «инфотейнмент» — информационно-развлекательный формат. Несколько киноновелл альманаха рассказывают о важных эпизодах из истории Перми, отметившей в минувшем году 300-летие.

Илья Радченко

В номинации «Инклюзивный проект в различных видах искусства и творчества для лиц с ограниченными возможностями здоровья и (или) с их участием» премия присуждена творческому коллективу фестиваля творчества людей с особенностями здоровья «Полёт без границ» (6+): автору проекта Наталье Серебренниковой, дизайнеру Юлии Волковой и геймдизайнеру Розе Салаватуллиной. Это гуманитарный фестиваль, важнейшим принципом которого является адресность и индивидуальный подход к участникам. В 2023 году ребята создали компьютерную игру, посвящённую 300-летию Перми, под названием «Волшебная карта Перми».

Илья Радченко

В номинации «Сохранение и пропаганда культурного наследия Пермского края» эксперты сочли достойными премии авторов проекта народных промыслов из Чайковского «Сайгатская клетка»: кураторов Ольгу Синицкую и Татьяну Юрьеву, мастеров Татьяну Чепкасову, Татьяну Деветьярову и Марию Юркову. Творческая команда Чайковского центра развития культуры создала линейку сувениров, в основе которой — традиционный рисунок ручного ткачества, распространённый с XVIII века по настоящее время на территории южного Прикамья, в том числе и в селе Сайгатка — нынешнем Чайковском.

В номинации «Проект (в том числе мультижанровый) в различных видах искусства и творчества» были награждены авторы и организаторы фестиваля электронной музыки и визуального искусства Efest — Михаил Беляев, Сергей Иванов, Александра Окунева, Наталия Каштанова и Дмитрий Носков. В 2023 году фестиваль стал одним из ярких событий программы 300-летия Перми. Несколько тысяч зрителей смотрели многочасовой аудиовизуальный перформанс.

В номинации «Детский и (или) молодёжный проект в различных видах искусства и творчества, в том числе для детей (молодёжи) и (или) с участием детей (молодёжи)» премией отмечены организаторы Всероссийского фестиваля детского, семейного кино и анимации «Медвежонок» (6+), который в прошлом году прошёл в Перми впервые, — президент фестиваля Гавриил Гордеев и генеральный продюсер Алёна Волкова-Семерикова.

Илья Радченко

Алёна Волкова-Семерикова, директор Центра развития кинопроизводства, генеральный продюсер фестиваля «Медвежонок»:

— Можно сказать без ложной скромности: «Медвежонок» — очень достойный проект. Он собрал в этом году рекордное количество зрителей; большой ажиотаж был вокруг фестивального городка, три дня он просто тонул в толпах людей! Зрители приезжали на фестиваль со всего Пермского края и из соседних регионов, что очень приятно. Формат фестиваля, то, как он сделан, «упакован», — это очень стильная штука, непровинциальная. Это событие федерального формата.

Сейчас уже идёт подготовка к третьему «Медвежонку», который пройдёт в Перми с 30 мая по 1 июня 2025 года.

Илья Радченко

В номинации «Честь и достоинство» за личный вклад в сохранение и развитие культуры и искусства Пермского края премию получила Лидия Алексеевна Лисовенко, которая с 1985 по 2001 год занимала должности, аналогичные нынешнему министру культуры Пермского края, а в 2004 году стала исполнительным директором фонда поддержки Пермского театра оперы и балета «Жемчужина Урала».

На протяжении 16 лет под управлением Лидии Алексеевны находилось 11 профессиональных театров, более тысячи библиотек, десятки музеев, дворцов и домов культуры, 90 школ искусств, творческие союзы. При её активном участии появились фестивали «Волшебная кулиса» и «Волшебный смычок», Открытый российский конкурс артистов балета «Арабеск», была начата работа по установке органа в Пермской областной филармонии, произошли многие другие знаковые события, в числе которых и появление региональной премии в сфере культуры!

Все, кто знает Лидию Алексеевну, отмечают её глубокую порядочность и интеллигентность. Её образ действий в любой ситуации — пример для подражания.

Алла Платонова, министр культуры Пермского края:

— Ежегодно мы видим высокий интерес к премии со стороны культурного сообщества. В этом году заявились 64 проекта — все сильные и, в общем-то, лучшие. Для авторов проектов важно, чтобы их заметили и обратили внимание. В некоторых номинациях было по 14 заявок, что доставляет хлопоты экспертному совету, который оценивает участников. Мы считаем, что выбраны достойнейшие проекты по итогам юбилейного, 2023 года, где культура играла значительную роль. Юбилей многих вдохновил, чтобы сделать что-то значительное.

В том числе в 2024 году в двух номинациях есть ощутимый рост заявок — это проекты детские и инклюзивные. Для нас это важно, так как в следующем году мы приступаем к реализации федерального нацпроекта «Семья», где на первый план выходит значимость культуры в продвижении семейных ценностей, работе с детьми и молодёжью.

Что касается инклюзии, наши учреждения культуры уже очень давно начали работу в этой сфере, создавая очень интересные, яркие и небанальные проекты по работе с детьми с особенностями здоровья.

Ежегодная премия в сфере культуры появилась в Пермской области в 1995 году. Как сказано в региональном законе, премии «ежегодно присуждаются профессиональным и самодеятельным, а также научным коллективам, отдельным авторам и исполнителям за наиболее талантливые, отличающиеся новизной и оригинальностью произведения, работы и проекты, получившие общественное и профессиональное признание и являющиеся значительным вкладом в культурное наследие края и страны в целом».

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