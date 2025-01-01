Предприниматель и актёр из Пермского края прокомментировал ход следственных действий по своему делу Армен Бежанян связывает уголовное дело с приближающимися выборами Поделиться Твитнуть

Депутат Осинской городской думы, предприниматель и актёр сериала «Реальные пацаны» Армен Бежанян в серии постов в сети «ВКонтакте» прокомментировал следственные действия в рамках возбуждённого против него уголовного дела.

Как пишет предприниматель, 30 апреля у него прошёл обыск, во время которого оперативники проявили деликатность по отношению к Бежаняну и его семье, за что он их благодарит в социальных сетях. По словам Бежаняна, у него были изъяты документы, которые есть в открытом доступе и находятся в Арбитражном суде по гражданскому делу.

Предприниматель и депутат связывает следственную активность с высказанным им намерением баллотироваться в Осинскую гордуму на следующий срок.

Напомним, против Бежаняна возбуждено уголовное дело по статье, касающейся несоблюдения норм по охране и эксплуатации недр.

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