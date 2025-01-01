Актёр из «Реальных пацанов» подтвердил возбуждение против него уголовного дела Поделиться Твитнуть

В отношении Армена Бежаняна, известного по роли в сериале «Реальные пацаны», начато уголовное производство по статье, касающейся несоблюдения норм по охране и эксплуатации недр. Об этом пишет тг-канал «База».

Бежанян, запомнившийся зрителям как Арменка из популярного телефильма, также занимает должность заместителя председателя Осинской гордумы и является предпринимателем. Он возглавляет три компании, самая крупная из которых — ООО «Мослесхоз». Согласно информации, полученной изданием, против Бежаняна возбуждено уголовное дело, предположительно по ч. 1 ст. 255 УК РФ.

«Возбудили, но я пока ни одного документа не видел», — сказал телеграм-каналу Бежанян.

На официальный запрос «Нового компаньона» в СУ СКР по Пермскому краю пока не ответили.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.