В Пермском крае произошло смертельное ДТП Погиб мужчина 1967 года рождения Поделиться Твитнуть

Фото: Госавтоинспекция Пермского края

Госавтоинспекция Пермского края сообщает, что 1 мая 2025 года примерно в 9 часов утра произошло ДТП на территории Осинского муниципального округа, в результате которого погиб мужчина 1967 года рождения.

По данным автоинспекции, по дороге Болгары — Юго-Камский — Крылово со стороны села Крылово в направлении посёлка Юго-Камский двигался автомобиль Volkswagen Polo. Предварительно установлено, что на 78 км водитель превысил скорость, предусмотренную правилами на этом участке автодороги, и потерял контроль за движением, в результате чего допустил наезд на дорожное ограждение, слетел в кювет и столкнулся с деревом.

В результате ДТП водитель легкового автомобиля получил смертельную травму.

По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.





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