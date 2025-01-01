Из-за салюта 1 мая на час закроют движение по Коммунальному мосту Перми Поделиться Твитнуть

Олег Антонов

В связи с проведением салюта, посвящённого празднику 1 Мая, движение пешеходов и транспортных средств по Коммунальному мосту Перми будет временно приостановлено. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства транспорта Пермского края.

Ограничение будет действовать с 22:30 до 23:30. Данная мера необходима для обеспечения безопасности всех участников дорожного движения во время фейерверка.

Ранее «Новый компаньон» писал о программе культурно-досуговых мероприятий (0+) в День весны и труда в Перми.

На эспланаде с 13 до 15 часов состоится праздничный концерт. А в городских скверах и парках будут организованы развлекательные мероприятия с интерактивными зонами. В парке им. Чехова программа запланирована с 16 до 17 часов. В парке «Счастье есть» и саду Миндовского — с 12 до 15 часов.

Завершением праздничного дня станет фейерверк, который будет запущен в 23.00 с пляжа вблизи Коммунального моста.

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