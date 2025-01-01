Стала известна программа празднования Дня весны и труда в Перми Фейерверк начнётся в 23 часа Поделиться Твитнуть

Архив ИД "Новый компаньон"

Константин Долгановский

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, жителей и гостей Перми ожидает разнообразная программа культурно-досуговых мероприятий (0+) в День весны и труда, отмечаемого 1 мая.

На эспланаде с 13 до 15 часов состоится праздничный концерт. На сцене выступят известные коллективы и исполнители, такие как ансамбли «Воскресение», «Груша», «Ба-Ба-Ту», «Ярмарка», «Ромэн», а также Мария Савостина, Евгений Старков, Андрей Киряков, другие артисты «ПермьКонцерта».

В городских скверах и парках будут организованы развлекательные мероприятия с интерактивными зонами. В парке им. Чехова программа запланирована с четырёх до пяти часов вечера. В парке «Счастье есть» и саду Миндовского — с полудня до трёх часов дня.

Завершением праздничного дня станет фейерверк, который будет запущен в 23.00 с пляжа вблизи Коммунального моста. Лучшей точкой для просмотра салюта станет центральная набережная Камы.

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