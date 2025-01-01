Посёлок Кондратово в Пермском округе возглавил Олег Белоусов Ранее он занимал пост замначальника пермского департамента ЖКХ Поделиться Твитнуть

Как стало известно изданию «Коммерсантъ-Прикамье», посёлок Кондратово Пермского МО с 1 мая возглавит Олег Белоусов, ранее занимавший пост первого заместителя начальника департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации Перми.

Предыдущий руководитель посёлка, Елена Тетерина, покинула свой пост по собственному желанию в связи с переходом на новое место работы. Назначение Белоусова можно расценивать как очередное привлечение квалифицированных кадров из городской администрации в администрацию Пермского муниципального округа. Ранее, вслед за бывшим первым заместителем главы Перми Ольгой Андрияновой, занявшей должность главы округа, несколько городских чиновников перешли в окружную администрацию.

Кондратово является одним из крупных населённых пунктов округа, там проживает 11,4 тыс. человек.

Примечательно, что сам Белоусов является жителем этого поселка. Помимо этого, до работы в департаменте ЖКХ он руководил Кондратовской тепловой станцией.

Напомним, сегодня же стало известно, что Олег Белоусов ушёл с поста замначальника департамента ЖКХ администрации Перми.

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