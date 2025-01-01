Стали известны подробности массового ДТП на трассе Пермь—Екатеринбург Поделиться Твитнуть

фото предоставлено поисково-спасательной службой Кунгурского муниципального округа

В Государственной автоинспекции Пермского края сообщили подробности крупной автоаварии на трассе Пермь—Екатеринбург. Речь идёт об инциденте с участием четырёх транспортных средств, который произошёл в Кунгурском муниципальном округе вечером 29 апреля. Ранее о нём «Новый компаньон» уже писал.

Как рассказали в ГАИ сайту perm.aif.ru, ДТП произошло в 20:15. Водитель автомобиля «Вольво» с полуприцепом, двигаясь по трассе на 87-м километре, не выдержал безопасную дистанцию до двигавшегося впереди легкового автомобиля «Рено».

Последовавший удар вызвал цепную реакцию столкновений.

Водитель «Рено Меган», в свою очередь, совершил столкновение с попутным транспортным средством «ГАЗ», за рулём которого находился мужчина 1991 г.р. После этого «ГАЗ» врезался в двигавшийся впереди автомобиль «Хонда ФИТ», которым управляла женщина 1980 г.р.

Представители правоохранительных органов подтвердили отсутствие пострадавших в результате аварии. Транспортные средства, попавшие в ДТП, получили механические повреждения. В настоящее время проводится проверка для установления всех обстоятельств происшествия.

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