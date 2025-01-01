Появились кадры массовой аварии, парализовавшей движение на трассе Пермь—Екатеринбург Поделиться Твитнуть

фото предоставлено поисково-спасательной службой Кунгурского муниципального округа

Около девяти часов вечера 29 апреля 2025 года на 86-м км трассы Р-243 (Пермь—Екатеринбург) произошло дорожно-транспортное происшествие.

фото предоставлено поисково-спасательной службой Кунгурского муниципального округа

Как сообщили в поисково-спасательной службе Кунгурского муниципального округа, в аварии участвовали четыре транспортных средства: Honda, Renault Logan, грузовик Газон Next и большегруз Volvo. Прибывшие на место происшествия спасатели ГОР 3 обеспечили пожарную безопасность повреждённых автомобилей. Отмечается, что пострадавших в результате инцидента не оказалось.

фото предоставлено поисково-спасательной службой Кунгурского муниципального округа

Из-за данной аварии минувшим вечером на трассе образовалась автомобильная пробка длиной около 20 км.

Спасатели опубликовали фотографии с места ДТП.

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