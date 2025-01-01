Суд в Прикамье обязал власти предоставить семье участника СВО дом по договору соцнайма Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

Прокуратура Частинского округа Пермского края добилась предоставления семье участника СВО жилого дома по договору социального найма.

Как рассказали в надзорном органе, после пожара дом, в котором проживала семья, был официально признан аварийным и подлежащим сносу в 2021 году.

Несмотря на это, администрация округа не предприняла своевременных действий для обеспечения семьи новым жильём в первоочередном порядке, что стало нарушением жилищного законодательства.

В связи с этим прокуратура инициировала судебное разбирательство для защиты прав и законных интересов граждан, включая пожилого инвалида I группы.

Суд поддержал позицию прокуратуры, и семье было предоставлено жилое помещение с земельным участком на основании договора социального найма.

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