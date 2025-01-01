Суд в Прикамье обязал власти предоставить семье участника СВО дом по договору соцнайма
Прокуратура Частинского округа Пермского края добилась предоставления семье участника СВО жилого дома по договору социального найма.
Как рассказали в надзорном органе, после пожара дом, в котором проживала семья, был официально признан аварийным и подлежащим сносу в 2021 году.
Несмотря на это, администрация округа не предприняла своевременных действий для обеспечения семьи новым жильём в первоочередном порядке, что стало нарушением жилищного законодательства.
В связи с этим прокуратура инициировала судебное разбирательство для защиты прав и законных интересов граждан, включая пожилого инвалида I группы.
Суд поддержал позицию прокуратуры, и семье было предоставлено жилое помещение с земельным участком на основании договора социального найма.
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