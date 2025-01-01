На Октябрьской площади Перми временно закрывается парковка Поделиться Твитнуть

Министерство транспорта Пермского края

В Перми с 6 утра 1 мая до полуночи 11 мая 2025 года парковка транспортных средств вдоль нечётной стороны Комсомольского проспекта, у дома №29, будет временно закрыта.

По информации, предоставленной ГКУ «Центр безопасности дорожного движения Пермского края», данное ограничение вводится для обеспечения безопасности дорожного движения во время праздничных торжеств на Октябрьской площади.

Сотрудники учреждения обратились к водителям с просьбой проявить понимание, заранее продумать маршруты передвижения и поделиться этой информацией со своими друзьями и родственниками.

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