В зоне СВО погиб сотрудник АО «Редуктор ПМ» Андрей Миков Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В ходе специальной военной операции оборвалась жизнь Андрея Микова, уроженца Пермского края. Администрация ЗАТО Звёздный известила о трагическом событии и выразила глубочайшие соболезнования семье и друзьям павшего солдата.

Андрей Миков родился 5 марта 1979 года в Губахе, с 1982 года рос в Суксунском детском доме санаторного типа.

В 1994 году, завершив обучение в 9 классе, стал студентом Пермского педагогического училища №4, где в 1998 году получил квалификацию учителя труда и черчения. Сразу после выпуска из училища был призван на службу в ряды Вооружённых сил Российской Федерации.

После прохождения службы в пограничных войсках России Андрей поступил в Пермский государственный технический университет и успешно окончил механико-технологический факультет в 2003 году.

В 2006 году перебрался в ЗАТО Звёздный, создал семью, в которой родились дочь и сын. Также Андрей стал приёмным отцом для одного ребёнка.

В 2011 году Андрей начал трудовую деятельность в АО «Редуктор ПМ».

В январе 2025 года Андрей Владимирович принял важное решение — подписал контракт с Министерством обороны РФ.

Гвардии матрос Андрей Миков погиб 12 апреля 2025 года в населённом пункте Поповка Белгородской области.

Как уточняет «Рифей», церемония прощания состоится 5 мая. Похоронят бойца на Северном кладбище.

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