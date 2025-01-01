К 80-летию Победы в Перми выпустят открытку с памятником «Героям фронта и тыла» Почта России опубликовала коллекцию поздравительных открыток к юбилею Поделиться Твитнуть

Фото: Управление федеральной почтовой связи Пермского края

Как сообщили в пресс-службе Управления федеральной почтовой связи, по случаю 80-летия Победы будет выпущена тематическая коллекция открыток.

Отправить открытку можно на официальном сайте или в мобильном приложении компании. Созданное в электронном формате поздравление Почта преобразует в бумажное послание и доставит адресату в почтовый ящик. Чтобы отправить открытку бесплатно, нужно зарегистрироваться на официальном сайте Управления почтовой связи или в мобильном приложении и ввести промо-код POST1945 при оформлении заказа.

Праздничные открытки Почта доставит как по территории России, так и зарубежным адресатам.

Для пермяков и гостей краевой столицы изготовлена поздравительная открытка с изображением пермского памятника «Героям фронта и тыла». Получить и отправить открытку можно в мобильном пункте Почты России на площадке Первомайской легкоатлетической эстафеты на призы газеты «Звезда» на стадионе «Динамо» (ул. Краснова, 1).

Напомним, к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне Россия и Республика Беларусь выпустили специальный почтовый блок, а 25 апреля в 63 российских городах прошли торжественные церемонии гашения юбилейной марки. Мероприятие состоялось и в Перми, которой присвоено звание города трудовой доблести.

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