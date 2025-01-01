В столице Прикамья увековечили 80-летие Победы почтовым гашением специальной марки Акция состоялась в 63 российских городах Поделиться Твитнуть

Фото: Управление федеральной почтовой связи Пермского края

К 80-летию Победы в Великой Отечественной войне Россия и Республика Беларусь выпустили специальный почтовый блок, а 25 апреля в 63 российских городах прошли торжественные церемонии гашения юбилейной марки. Мероприятие состоялось также в Перми, которой присвоено звание города трудовой доблести.

Как рассказали в Управлении федеральной почтовой связи Пермского края, церемония гашения состоялась на центральной площадке «Диктанта Победы» в историческом парке «Россия — моя история», где собрались чиновники, депутаты и представители Почты России.

По словам заместителя директора регионального управления Почты России Елены Стожковой, церемонии специального гашения памятной почтовой продукции в связи со знаменательными событиями, проходят во всем мире с 1862 года.

«Выпуск почтовых конвертов, открыток и марок — один из способов рассказать об истории страны, региона, о важных и знаменательных датах и событиях. Вклад Перми и жителей города в Победу в Великой Отечественной войне действительно неоценим. Именно поэтому Пермь удостоена честью увековечить 80-летие Победы торжественной церемонией памятного гашения почтовой марки», — рассказала Стожкова.

Фото: Управление федеральной почтовой связи Пермского края

Напомним, на марке размещено изображение ордена Отечественной войны I степени, а на полях — фотографии военных корреспондентов Евгения Халдея и Владимира Гребнева. Специально для Перми к выходу блока Почта России изготовила художественный штемпель первого дня. Тираж блока составил 58 тыс. экземпляров, а номинал — 80 руб.

Дополнительно Почта России изготовила для Перми художественный штемпель специального гашения с изображением символики Победы и указанием города и даты торжественного гашения почтовой марки.

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