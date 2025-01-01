В Перми состоится гашение почтового блока в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне Оно пройдёт на центральной площадке «Диктанта Победы» Поделиться Твитнуть

Фото: Почта России

В конце этой недели, 25 апреля, в почтовое обращение выйдет марочный блок, посвящённый 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Тираж блока составил 58 тыс. экземпляров, а номинал — 80 руб. Памятные марки поступят во все регионы России.

На марке размещено изображение ордена Отечественной войны I степени, а на полях — фотографии военных корреспондентов Евгения Халдея и Владимира Гребнева. Специально для Перми к выходу блока Почта России изготовила художественный штемпель первого дня.

Торжественная церемония гашения почтового блока состоится в Перми 25 апреля на центральной площадке «Диктанта Победы» по ул. Монастырской, 2 к. 1 (музей «Моя история»). Это мероприятие для чиновников, депутатов, сотрудников Почты и журналистов. После этого штемпель будет доступен для использования в центральном почтовом отделении по ул. Ленина, 28. В течение дня пермяки и гости краевой столицы смогут поставить там памятный оттиск.

Как рассказала директор Управления почтовой связи Пермского края Наталья Доронина, в годы Великой Отечественной войны почта стала нитью, которая связывала тыл и фронт, и сейчас проводится большая работа по сохранению и увековечению подвига фронтовиков и тружеников тыла.

«Ежегодно в почтовое обращение выходят марки, открытки, конверты и штемпели специального гашения в память о тех, кто в тылу и на передовой приближал Победу», — рассказала Доронина.

Государственные знаки почтовой оплаты и штемпели специального гашения выпускает АО «Марка» — дочерняя компания Почты России.

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