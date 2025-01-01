Алина Наумова В мае Прикамье окажется в зоне риска природных пожаров Причина в тёплой и сухой погоде Поделиться Твитнуть

Фото: ГУ МЧС России по Пермскому краю

В мае 2025 года в Прикамье из-за тёплой и сухой погоды возрастают риски возникновения и распространения природных пожаров. Об этом сообщает ФБУ «Авиалесоохрана».

В ведомстве отмечают, что пожарная опасность грозит многим регионам Приволжского федерального округа. В их число вошёл и Пермский край, а именно его северо-западная часть.





При этом в ФБУ «Авиалесоохрана» подчёркивают, что прогноз зависит не столько от климатических условий, сколько от соблюдения правил пожарной безопасности в лесах, в степях, на землях сельхозназначения, в населённых пунктах, вдоль дорог, в дачных сообществах, а также от быстроты тушения возгораний.





«Важно отметить, что практически 100% всех природных пожаров весной возникают из-за человеческого фактора: палов сухой травы, непотушенных костров, брошенных окурков», — отметили в ФБУ «Авиалесоохрана».





По статистике ведомства, основной причиной природных пожаров является пал сухой травы. Из-за этого в этом году возникли лесные пожары уже в 36 регионах страны.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.