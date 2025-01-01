В Перми с 1 мая увеличат количество рейсов на автобусном маршруте №24 И скорректируют расписание на маршрутах №37 и 70 Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Как рассказали в пресс-службе департамента транспорта администрации Перми, с 1 мая будет увеличено количество отправлений по будням и выходным на автобусном маршруте №24. Кроме того, власти скорректируют расписание в течение дня на автобусных маршрутах №37 и 70. Это связано с меняющейся дорожной обстановкой, отметили в дептрансе.

Как ранее писал «Новый компаньон», в связи с праздничными мероприятиями 1 мая схема движения городского транспорта в Перми претерпит изменения. В частности, с 11:45 до 16:30 движение будет ограничено на Комсомольском проспекте, на участке от Комсомольской площади до ул. Пушкина и на некоторых других улицах.

Изменится схема движения у автобусов №11, 13, 19, 36, 45, 50, 51, 59, 60, 67, 74 и 81. Они будут объезжать закрытый участок по ул. Куйбышева.

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