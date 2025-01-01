Алёна Бронникова Доптестирование для участия в программе «Герои Прикамья» прошли 46 бойцов СВО Дополнительный этап проводился для действующих участников Поделиться Твитнуть

Максим Артамонов

Дополнительное тестирование для отбора на участие в обучающей программе «Герои Прикамья» прошли 46 участников СВО, находящиеся на передовой. Об этом в своём telegram-канале сообщил губернатор Дмитрий Махонин.

«Недавно делился новостью о дополнительном этапе тестирования в программе "Герои Прикамья" для тех, кто сейчас на передовой. Этой возможностью воспользовались 46 наших бойцов. Впереди их ждёт собеседование», — написал глава региона.

По его словам, этот этап прошли уже 98 ветеранов и участников спецоперации. Вместе с отбором ведётся работа по наполнению образовательной программы, которая будет проходить на площадке РАНХиГС.

Ранее стало известно, что на участие в программе поступила 501 заявка от военнослужащих. Участники до 13 апреля проходили тестирование в онлайн-формате. Для действующих участников СВО предусмотрели особые условия.

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