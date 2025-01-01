В программе «Герои Прикамья» будет участвовать 501 боец СВО После её окончания участники смогут занять должности на госслужбе Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На участие в программе «Герои Прикамья» поступила 501 заявка от участника специальной военной операции. Приём завершился 30 марта, с 31-го марта по 13 апреля заявившиеся пройдут тестирование в онлайн-формате.

«С сегодняшнего дня участники начнут проходить онлайн-тестирование, которое поможет оценить их управленческий потенциал и профессиональные качества. Пройти тест можно только один раз, на выполнение даётся 72 часа», — написал в своём telegram-канале губернатор Дмитрий Махонин.

Он добавил, что для действующих участников СВО предусмотрены особые условия, согласно которым они смогут пройти тестирование и следующие этапы по возвращении «из-за ленточки». После тестирования будут сформированы списки для индивидуальных собеседований.

Программа стартовала 23 февраля по аналогии с федеральной программой «Время героев». Участники спецоперации смогут пройти курс повышения квалификации, выпускники пройдут стажировку, получат дипломы и предложения о работе на управленческие должности на госслужбе. Планируется обучить не менее 60 человек.

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