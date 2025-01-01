В программе «Герои Прикамья» планируют участвовать более 400 человек Приём заявок ведётся до 30 марта Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На участие в обучающей программе для военнослужащих в зоне СВО «Герои Прикамья» заявки подали 415 человек. Об этом в telegram-канале сообщает пресс-служба краевого правительства.

Старт программе был дан 23 февраля по поручению губернатора, она действует в Прикамье по аналогии с федеральной программой «Время героев». Участники спецоперации пройдут курс повышения квалификации в пермском филиале РАНХиГС. Выпускники пройдут стажировку, получат дипломы и предложения о работе на управленческие должности на госслужбе.

Программа рассчитана и на тех, кто уже закончил военную службу, и на действующих участников СВО. Заявки принимаются до 30 марта.

Следующим этапом отбора будет онлайн-тестирование управленческого потенциала, оно состоится с 31 марта до 13 апреля. Затем, с 14 апреля по 11 мая, пройдёт индивидуальное собеседование с экспертной комиссией. Всего по этой программе планируется обучить не менее 60 человек.

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