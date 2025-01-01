Заявку для участия в программе «Герои Прикамья» подали более 130 человек Она рассчитана на ветеранов СВО, которым предложат должности в органах власти Поделиться Твитнуть

Фото: ТГ-канал Дмитрия Махонина

Для участия в региональной программе развития для участников специальной военной операции «Герои Прикамья» подали заявки уже более 130 человек. Об этом во время прямого эфира ЦУР Пермского края рассказал директор департамента общественных проектов администрации губернатора Евгений Хузин.

Старт этой программе был дан 23 февраля 2024 года по поручению губернатора. Она действует в Прикамье по аналогии с федеральной программой «Время героев», которая проходит под патронатом президента РФ. Участники СВО проходят обучение по программе Высшей школы управления РАНХиГС для того, чтобы в дальнейшем, вернувшись из зоны боевых действий, они смогли найти себя на гражданской службе.

По словам Хузина, в рамках этой программы ждут участников специальной военной операции с высшим образованием, имеющих опыт управленческой работы, как гражданской, так и военной.

Сейчас идёт этап заполнения заявок, на который отведено пять недель. Кандидату выдаётся анкета, где нужно указать трудовые заслуги, награды, сведения об образовании и управленческий опыт. На сегодняшний день заполнено более 130 заявок (на конец прошлой недели — 132).

Программа рассчитана как на тех, кто уже закончил военную службу, так и на действующих участников СВО. Больше половины заявок — от тех, кто находится на линии боевого соприкосновения. С согласия участника СВО родственники могут помочь заполнить заявку.

Планируется обучить не менее 60 человек.

Отборочных этапов будет несколько, чтобы выбрать наиболее достойных, отметил Хузин.

Первый этап — заполнение анкеты и указание опыта, при этом важную роль играют награды. То есть чем больше уровень награды, тем больше шансов на победу. Участнику предложат заполнить мотивационное резюме. Оно будет оцениваться экспертами. Затем — тест на управленческие компетенции и навыки, разработанный Высшей школой госуправления при РАНХиГС. Завершится конкурсный отбор очным собеседованием.

Участники федеральной программы «Время героев», достигшие хороших результатов, смогут участвовать в региональной программе без дополнительного отбора.

Кроме того, участникам предложат тренинги личностного роста и на управленческие компетенции. В целом объём программы — не менее 500 часов.

В случае успешного освоения программы выпускники получат диплом гособразца о переподготовке и должности на управленческие позиции в регионе, добавил Евгений Хузин.

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