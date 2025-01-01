Экс-министр Прикамья вступил в добровольческий отряд казаков в зоне СВО Олег Хараськин воюет в составе отряда БАРС-15 Поделиться Твитнуть

Фото: страница Олега Хараськина ВКонтакте

Бывший министр сельского хозяйства Пермского края Олег Хараськин вступил в добровольческий отряд казаков БАРС-15. Об этом предприниматель и экс-чиновник Прикамья сообщил на своей странице в соцсетях.

«Надеюсь, что и задачи СВО будут нами решены. Передаю всем вам огромный привет! У меня всё хорошо. Жив и здоров. У нас здесь отличный коллектив боевых товарищей — БАРС-15 казачьей группы отряда "Ермак". Все друг другу помогают во всём!» — написал он.

Экс-чиновник отметил, что «мужские будни порой суровые, но помогают товарищеские отношения».

«Здесь совсем другая жизнь. И по-другому всё видится», — рассуждает Хараськин.

Фото: страница Олега Хараськина ВКонтакте

Напомним, в начале апреля Олег Хараськин опубликовал на своей странице ВКонтакте видеообращение, в котором рассказал о своей долгосрочной командировке на Донбасс. Тогда он сказал, что ранее уже посещал регион с гуманитарной миссией, но теперь его цели изменились, и он едет «как-то помогать, участвовать, быть полезным сегодня нашим ребятам и бойцам».

Отметим, с 2006 по 2008 год Хараськин занимал пост министра сельского хозяйства региона, а в 2017 году собирался баллотироваться на пост губернатора Пермского края, выдвинув свою кандидатуру от партии «Великое Отечество», но не смог собрать достаточное количество подписей для официальной регистрации в качестве кандидата.

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