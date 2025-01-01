Экс-министр сельского хозяйства Пермского края Олег Хараськин уехал на Донбасс Сейчас он находится в одной из учебных военных частей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Олег Хараськин, экс-глава Минсельхоза Пермского края, разместил видеообращение ВКонтакте, где сообщил о своей долгосрочной командировке на Донбасс. В своём посте бывший чиновник указал, что ранее посещал регион с гуманитарной миссией, но теперь его цели изменились, он едет «как-то помогать, участвовать, быть полезным сегодня нашим ребятам и бойцам».

Видеообращение длится почти 38 минут.

В посте перед ним Олег Хараськин написал: «Когда вы будете смотреть это видео, я, скорее всего, буду далеко от родной Чернушки и Пермского края. И, скорее всего, не смогу какое-то время размещать посты и общаться с вами. Долго готовился к этой съёмке и этой теме, посвящённой и Украине, и России, и всем нам — единому и великому народу. Обдумывал каждое слово и каждую мысль. В этом видео много личного, много историй, которые случились со мной или с кем-то из моих знакомых. Здесь я излагаю свои, и только свои мысли, которые родились у меня не сразу, а после длительного обдумывания. Они живут во мне, беспокоят, я хочу ими поделиться с вами, вынести на ваш суд».

По информации, полученной сайтом rifey.ru, в данный момент Олег Хараськин находится в одной из учебных военных частей.

Напомним, с 2006 по 2008 год Олег Хараськин занимал пост министра сельского хозяйства. В 2017 году собирался баллотироваться на пост губернатора Пермского края, выдвинув свою кандидатуру от партии «Великое Отечество». Тем не менее, ему не удалось собрать достаточное количество подписей для официальной регистрации в качестве кандидата.

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