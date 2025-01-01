Алёна Бронникова Оператор такси рассказал, как пермякам сэкономить на поездках в майские праздники Ожидается рост спроса на такси 30 апреля Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Аналитики «Яндекс Go» рассчитали изменение спроса и цены на такси в майские праздники и рассказали «Новому компаньону», как пермякам сэкономить на поездках в предстоящие длинные выходные. На стоимость повлияют количество заказов и свободных водителей на линии.

Накануне 1 мая, в сокращённый рабочий день, количество поездок будет расти. Пермяки 30 апреля освободятся раньше, чем обычно, отправятся домой и по магазинам для покупки продуктов и товаров для открытия дачного сезона. Уже в начале мая спрос начнёт снижаться на 10-15%, при этом количество водителей тоже снизится — на 3-5%.

«Средний чек в праздничные дни снижается на 10-15% по сравнению с последними неделями перед ними. В длинные выходные выгоднее всего заказывать такси по утрам — люди не торопятся на работу. В итоге нет выраженного часа пик, утром и днём реже срабатывает повышающий коэффициент, так как водителей хватает на все заказы, а цены становятся доступнее», — сообщили в пресс-службе компании.

По праздничным дням в вечернее и ночное время, с 18.00 до 01.00-02.00, количество пассажиров может увеличиваться в среднем на 10-20%, а средний чек поездки — на 10%.

Ранее в Перми из-за снегопада цены такси 28 апреля увеличивались более чем в два раза. За поездку «Комфорт» сервис предлагал поездку за 882 руб., а «Комфорт+» и «Бизнес» — за 932 и 1015 руб. соответственно.

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