В Перми в связи с обильным снегопадом взлетели цены на такси Стоимость получасовой поездки достигла тысячи рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Цены такси в краевой столице утром 28 апреля выросли более чем в два раза. В частности, стоимость 30-минутной поездки составляет около 10 тыс. руб. Об этом сообщает ТК ВЕТТА.

За поездку «Комфорт» сервис выставил цену в 882 руб., а «Комфорт+» и «Бизнес» — 932 и 1015 руб. соответственно.

В Госавтоинспекции Пермского края в связи с непогодой напоминают водителям и пешеходам о соблюдении ПДД. Из-за ухудшения погодных условий существует вероятность возникновения ДТП, заторов на дорогах, сбоев в работе общественного транспорта, отметили в ведомстве.

Поэтому сотрудники Госавтоинспекции напоминают водителям о том, что при сложных погодных условиях следует проявлять повышенную осторожность и внимательность на дорогах, а также соблюдать скоростной режим и дистанцию между транспортными средствами.

Сотрудники ГИБДД перешли на усиленный режим несения службы.

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