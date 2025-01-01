В Пермском крае отмечено уменьшение числа поддельных банкнот Из оборота изъято всего 4 купюры Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В течение первых трёх месяцев 2025 года банковские учреждения Прикамья обнаружили и конфисковали 4 фальшивых российских денежных знака. Этот показатель в два раза меньше, чем за аналогичный период предыдущего года.

Изъятые подделки включали две купюры номиналом 1 тыс. руб., а также по одной банкноте номиналом 2 и 5 тыс. руб.

Помимо этого, как и год назад, была зафиксирована одна фальшивая банкнота номиналом 100 долларов США.

Как отметила заместитель управляющего Отделением Банка России по Пермскому краю Марина Проскурякова, наибольшая вероятность столкнуться с фальшивыми деньгами существует в местах, где отсутствует оборудование для проверки подлинности, например, в небольших магазинах, ларьках, на рынках или при расчётах наличными. Особенно осторожными следует быть с купюрами крупного номинала. При возникновении малейших сомнений рекомендуется попросить заменить купюру или отказаться от сделки.

Ознакомиться с полным перечнем признаков подлинности банкнот различных годов выпуска можно на официальном сайте Банка России или в мобильном приложении «Банкноты Банка России».

В общей сложности, за первый квартал 2025 года в банковской системе России было выявлено 1665 фальшивых денежных знаков, выпущенных Банком России.

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