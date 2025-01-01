В Перми на майских торгах разыграют земли под ИЖС и склады Поделиться Твитнуть

По информации городского департамента земельных отношений администрации Перми, в мае планируется проведение торгов по десяти земельным участкам, суммарная площадь которых составляет 11,8 тыс. кв. м. В перечне предложений — территории, предназначенные для возведения складских помещений и индивидуального жилья.

В частности, 15, 22 и 29 мая состоятся аукционы, на которых будет возможность приобрести в собственность или арендовать земельные участки под строительство частных домов. На торги выставлены девять участков, расположенных в разных районах Перми: Орджоникидзевском, Свердловском, Мотовилихинском, Кировском, Ленинском и Индустриальном. Размер предлагаемых земельных наделов колеблется от 583 до 1316 кв. м.

Также 29 мая будет разыгран лот на аренду земли под складские нужды. Этот участок находится в Свердловском районе по ул. Бригадирской, 28б.

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