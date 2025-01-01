Почти половина пермяков поддержали бы запрет на участие в азартных играх Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Жители Перми поделились своим мнением относительно введения самоограничения на участие в азартных играх. В Государственной думе рассматривают предложение о создании механизма самозапрета под названием «Стопазарт». Предполагается, что граждане смогут добровольно включать себя в специальный реестр на период от трёх месяцев до бессрочного запрета. Автоматическое включение в этот реестр планируется для лиц, имеющих задолженности по кредитам, штрафам и другим обязательным платежам с просрочкой более трёх месяцев – до момента полного погашения долга.

По данным опроса SuperJob, 45% пермяков всецело поддерживают эту инициативу, 14% одобряют только возможность добровольного самозапрета, а 7% выступают исключительно за запрет для должников. Заметно, что одобрение подобного механизма растёт с уменьшением уровня дохода (полностью поддерживают 64% опрошенных с доходом до 50 тыс. руб., в то время как среди тех, чей доход превышает 100 тыс. руб., этот показатель составляет 40%). При этом среди более обеспеченных респондентов чаще встречается мнение о том, что действие «Стопазарта» должно распространяться только на лиц, имеющих задолженности по кредитам, штрафам и т.п. (10%).

13% опрошенных не поддерживают инициативу, а каждый пятый затруднился с оценкой.

Люди, склонные к азартным играм, чаще, чем неазартные, выражают несогласие с созданием подобного реестра или поддерживают самозапрет исключительно на добровольной основе (по 24%). Свою позицию они объясняют принципами свободы личности, подчёркивая, что каждый человек должен иметь право выбора и сам нести ответственность за свои действия.

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