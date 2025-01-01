С начала года в Прикамье зарегистрировано более 2,4 тысячи киберпреступлений Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

С января по март 2025 года в Пермском крае зафиксировано 2402 преступления, связанных с информационно-телекоммуникационными технологиями. Это на 11% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, когда было зарегистрировано 2702 подобных правонарушения. Данные на пресс-конференции привёл Степан Коневцев, начальник отдела уголовного розыска краевого МВД.

В общей сложности, за весь 2024 год было совершено 15 828 киберпреступлений. Материальный ущерб, нанесённый жителям Пермского края, достиг 3,4 млрд руб., что превышает показатель 2023 года, составивший 2,6 млрд руб.

За первые три месяца 2025 года финансовые потери граждан превысили 711 млн руб., в то время как в первом квартале 2024 года эта сумма равнялась 507 млн руб.

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