Пермский приют «Счастливый хвост» просит помочь с ремонтом потолка Подвесную конструкцию разгромили коты Поделиться Твитнуть

фото: Пермский приют «Счастливый хвост»

Пермский приют «Счастливый хвост» обратился к горожанам за помощью с ремонтом потолка. Подвесную конструкцию разгромили обитатели приюта — коты.

«Один из котиков понял, что панели можно приподнимать и забираться внутрь — интересно же, что там. А дурной пример, как говорится, заразителен. Коты массово начали забираться по шкафам, батареям и окнам, отламывать или поднимать панели и гулять по потолку. Падают на людей прямо во время субботников или собрания. Ещё все пыльные, чёрные, грязные…» — рассказывают владельцы учреждения.

фото: Пермский приют «Счастливый хвост»

Сначала они своими силами пытались починить потолок — не вышло, затем были куплены новые панели и вызваны мастера, но помощь профессионалов не помогла. В итоге деньги, выделенные на ремонт, кончились.

фото: Пермский приют «Счастливый хвост»

«Хотим обратиться к пермякам: пожалуйста, если вы можете закрепить все коммуникации на потолке без панелей (вот такое устройство у здания) или помочь в оплате ремонтных работ, напишите к нам в группу: https://vk.com/happyhvost?from=groups», — попросили в администрации «Счастливого хвоста».

Они добавили, что ситуация сложилась реально тяжёлая — коты постоянно обрывают провода, в приюте вечная грязь, да и это просто опасно для жизни усатых.

фото: Пермский приют «Счастливый хвост»

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