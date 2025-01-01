В Прикамье придёт новый циклон и заморозки Днём 30 апреля ветер может усилиться до 15-18 метров в секунду Поделиться Твитнуть

Фото: Ирина Кочурова

После продолжительного снегопада в начале этой недели территория Пермского края вновь окажется под влиянием циклона, который сформировался на арктическом фронте над северо-западом Европейской России. Об этом рассказали в ГИС-центре Пермского университета.

«С ним будет связано очередное существенное усиление ветра до 15-18 м/с в южной части края днём 30 апреля, а также дожди: по северу и востоку может выпасть до 10-15 мм осадков днём 30 апреля и в ночь на 1 мая, по остальной территории 1-8 мм», — рассказал доктор географических наук Андрей Шихов.

По данным синоптиков, дожди будут способствовать интенсивному таянию снега, но в ночь на 1 мая в тылу этого циклона начнётся вторжение арктического воздуха. Поэтому четверг, 1 мая, будет холодным. Температура воздуха в регионе — всего +3...+8˚, а в Перми не выше +6˚, а в ночь на 2 мая ожидаются повсеместные заморозки. Особенно сильные заморозки прогнозируются на востоке края, где снег ещё не растает.

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