Пермяки могут вернуть деньги за билеты на отменённые автобусные рейсы В краевом минтрансе рассказали, как это сделать Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В пресс-службе министерства транспорта Пермского края сообщили, каким образом можно вернуть деньги за билеты на автобусные рейсы, который были отменены или сорваны из-за сложных погодных условий 28 и 29 апреля.

В ведомстве пояснили, что пассажиры имеют право получить полную стоимость билета, даже если автобус проехал часть пути. Вернуть средства можно в кассе отправления или в кассе по месту приобретения билета. Деньги должны вернуть наличными или на банковскую карту — в зависимости от способа оплаты.

Кроме того, вернуть средства можно даже в другой кассе, но нужно будет оформить заявление на возврат.

Для билетов, которые пассажир оформил через сайт или мобильное приложение, возврат можно оформить онлайн — без посещения автовокзала.

При обращении на возврат нужно предъявить билет.

Напомним, ранее стало известно, что пермяки не могли уехать из Перми в несколько городов. В связи со сложными погодными условиям были отменены рейсы из Березников в Пермь и из Перми в Красновишерск. Также отмечалось, что на трассе от Закамска до Усть-Сынова сохраняется затруднённое движение в сторону Очёра.

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