С Пермского автовокзала пассажиры не могут уехать в другие города региона Из-за последствий непогоды отменяются рейсы Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Во вторник, 29 апреля, на автовокзале скопилось много людей, которые никак не могут выбраться из краевой столицы в другие города Прикамья. Из-за погодных условий были отменены автобусные рейсы из Березников в Пермь, а также из Перми в Красновишерск.

В пресс-службе краевого минтранса сообщили, что билеты на межмуниципальные маршруты доступны онлайн: на сайте avperm.ru открыта предварительная продажа билетов на автобусы, следующие в Очёр, Кудымкар и другие города.

В то же время в ведомстве отметили, что на трассе от Закамска до Усть-Сынова сохраняется затруднённое движение в сторону Очёра. Это связано с последствиями непогоды и высоким уровнем воды на отдельных участках.

В минтрансе пообещали сообщить, когда движение будет восстановлено в полном объёме. Жителям региона дали напутствие: «Берегите себя и следите за обновлениями».

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