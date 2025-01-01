В Перми до конца ноября ограничат движение под путепроводом на шоссе Космонавтов На участке будут менять инженерные коммуникации Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба Министерства транспорта Пермского края

Как рассказали в пресс-службе министерства транспорта Пермского края, в Перми до начала ноября этого года будет ограничено движение под путепроводом на ш. Космонавтов через Транссибирскую магистраль. Ограничение будет действовать с 00:00 1 мая до 00:00 2 ноября.

В Центре безопасности дорожного движения Пермского края пояснили, что ограничение движения вводят, чтобы обеспечить безопасность дорожного движения при выполнении строительно-монтажных работ по переустройству инженерных коммуникаций.

Всех автомобилистов простят с пониманием отнестись к ситуации и заранее планировать маршрут.

Напомним, в среду, 30 апреля, и в четверг, 1 мая, в Перми временно перекроют для транспорта несколько улиц в центре города в связи с Первомайской легкоатлетической эстафетой.









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